Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На улицах Москвы из-за непогоды дежурят 300 бригад "Мосводостока". Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Проект для специалистов туротрасли "Московская школа гостеприимства" запустили в столице. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

