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Новости

27 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Собянин принял решение передать Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Новости часа: уникальные технологии строительства мостов применяют в Москве

Собянин: Москва поставит Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Собянин рассказал об уникальных технологиях строительства мостов в Москве

Сергей Собянин рассказал о современных технологиях строительства мостов в Москве

Собянин: Москва во второй раз завоевала Гран-при премии "Умный город"

Мэр Москвы рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в больницах

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На улицах Москвы из-за непогоды дежурят 300 бригад "Мосводостока". Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Проект для специалистов туротрасли "Московская школа гостеприимства" запустили в столице. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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