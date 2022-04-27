Уровень безработицы в Москве составляет всего 0,4 процента – Собянин

Уровень безработицы в Москве сегодня составляет всего 4 десятых процента. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что несмотря на угрозу увольнения сотрудников конкретных предприятий, Москва обладает огромным трудовым потенциалом. И город справится с тем, чтобы устроить работников иностранных компаний, которые сейчас ушли в простой и потом в итоге могут закрыться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.