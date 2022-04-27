Собянин: Уровень безработицы в столице сегодня составляет 0,4%.

В итальянской энергетической компании Eni не подтвердили намерения открыть рублевый счет для оплаты газа.

Кабмин: Греция подготовилась к любой ситуации с поставками газа из РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.