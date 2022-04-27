Собянин пригласил горожан на фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"

Сергей Собянин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади.

"Наш фестиваль ("Пасхальный дар". – Прим. ред.) не заканчивается. 30-го числа [апреля] мы переходим плавно в фестиваль "Московская весна". Это фестиваль, посвященный Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей. Это военные песни, военная тематика. И, конечно, встреча по-настоящему весны в городе. Так что всех приглашаю", – отметил мэр.

Мэр напомнил, что "Пасхальный дар" проходит более чем на 20 площадках столицы, а одним из его направлений является благотворительность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.