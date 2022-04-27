Собянин пригласил москвичей к участию в акциях фестиваля "Пасхальный дар"

Сергей Собянин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади. Чтобы посетить данный фестиваль, у москвичей и гостей столицы осталось два дня.

На площадках можно научиться готовить печенье, сделать эко-гнездо или просто послушать выступления творческих коллективов. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в благотворительной акции. Всего в городе работают 23 фестивальные точки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.