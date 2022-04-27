Собянин: благотворительность – традиционно ключевая тема фестиваля "Пасхальный дар"

Два дня осталось у москвичей, чтобы посетить фестиваль "Пасхальный дар". 27 апреля Сергей Собянин с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку на Тверской площади. На площадках можно научиться готовить печенье, сделать эко-гнездо или послушать выступления творческих коллективов.

Кроме того, все желающие могут поучаствовать в благотворительной акции. Всего в городе работают 23 фестивальные точки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.