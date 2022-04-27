Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортсооружений в парках Москвы

В Москве утвердили меры поддержки для сферы автосервисов и аттракционов. Постановление подписал Сергей Собянин.

Согласно документу, помощь получат владельцы аттракционов и в парках, и на закрытых площадках, например, автодромов. Также на нее могут рассчитывать пункты техобслуживания и ремонта, владельцы плоскостных парковок для общественного транспорта.

Поддержка предусмотрена для компаний, которые используют детские площадки, пункты проката. Договоры на размещение нестационарных объектов, которые истекают в 2022 году, продлевают на один год без торгов. Кроме того, размер обеспечительных платежей по документам на размещение некапитальных объектов не должен превышать месячную сумму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.