Собянин упростил порядок назначения пособий нуждающимся семьям с детьми

Получение детских пособий и социальной помощи для безработных упростили в Москве. Постановление подписал Сергей Собянин. Теперь доход уволенных с 1 марта, которых признали безработными в течение трех месяцев, не будут учитывать при оценке состояния для социальной поддержки.

Речь о ежемесячном пособии на детей всех возрастов. Назначать выплаты будут на полгода, либо до достижения 3, 7 или 18 лет. Также учитывать доходы безработных не станут при выплатах за рождение ребенка у молодых родителей, заключении соцконтракта, предоставлении адресной социальной помощи.

Все меры по упрощению, подчеркнули в мэрии, сделают более эффективной поддержку семей, которые оказались в сложной ситуации из-за потери заработка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.