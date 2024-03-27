Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Почти половина жителей столичного района Кузьминки переедут в новые квартиры по программе реновации. Сергей Собянин встретился с новоселами, которые обустраиваются в современном жилом комплексе на Волгоградском проспекте.

В СК РФ направили 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в "Крокус Сити Холле". В настоящее время, по информации ведомства, опознаны тела 84 погибших, в том числе пяти детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В Москве в 2024–2025 годах обустроят еще шесть турбокольцевых перекрестков. Сейчас в городе действуют уже 10 подобных пересечений. Разметка на них снижает аварийность, сокращает время в пути, повышает на 20 процентов пропускную способность участка дороги и делает поездки более комфортными.

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