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Новости

27 марта, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"

Собянин: рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка "Кузьминки" станет крупнейшим проектом ближайших лет, сообщил Сергей Собянин.

Поступило 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Более 2,6 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации в Западном Дегунине, заявили в департаменте городского имущества.

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