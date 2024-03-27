27 марта, 20:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка "Кузьминки" станет крупнейшим проектом ближайших лет, сообщил Сергей Собянин.
Поступило 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказали в Следственном комитете России.
Более 2,6 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации в Западном Дегунине, заявили в департаменте городского имущества.