Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

Сергей Собянин встретился с будущими новоселами, которые переедут в дома, построенные по программе реновации в Кузьминках. По его словам, 14 домов уже готовы, еще восемь находятся на стадии проектирования.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что с каждым введенным объектом город продолжит обустраивать всю необходимую инфраструктуру: современные игровые площадки, турники и тренажеры, кафе, аптеки и магазины.

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