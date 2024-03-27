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27 марта, 22:15

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Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

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Сергей Собянин встретился с будущими новоселами, которые переедут в дома, построенные по программе реновации в Кузьминках. По его словам, 14 домов уже готовы, еще восемь находятся на стадии проектирования.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что с каждым введенным объектом город продолжит обустраивать всю необходимую инфраструктуру: современные игровые площадки, турники и тренажеры, кафе, аптеки и магазины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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