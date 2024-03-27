Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 70% зданий театров обновили в столице за последние 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 маршрутов наземного транспорта у станций МЦД-3 продлили для удобства пассажиров. Об изменениях сообщил Дептранс.

Аномальное тепло обещают в Москве в выходные, 30 и 31 марта. Синоптики спрогнозировали температуру воздуха до 17 градусов тепла в столице в воскресенье, 31 марта.

Читайте также
мэр МосквыгородкультуратранспортпогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика