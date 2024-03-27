Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 70% зданий театров обновили в столице за последние 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 маршрутов наземного транспорта у станций МЦД-3 продлили для удобства пассажиров. Об изменениях сообщил Дептранс.

Аномальное тепло обещают в Москве в выходные, 30 и 31 марта. Синоптики спрогнозировали температуру воздуха до 17 градусов тепла в столице в воскресенье, 31 марта.