Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти половина жителей Кузьминок получат квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

23 пациента, пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Москве объем производства продуктов питания вырос на 126%, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.