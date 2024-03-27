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Новости

27 марта, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Собянин поздравил поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти половина жителей Кузьминок получат квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

23 пациента, пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Москве объем производства продуктов питания вырос на 126%, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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