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27 марта, 14:45

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Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

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В Кузьминках отмечают новоселье. Москвичи переезжают в новый жилой комплекс, построенный по программе реновации. С владельцами новых квартир на Волгоградском проспекте встретился Сергей Собянин.

Он отметил, что почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации. В общей сложности предстоит расселить 287 домов – это больше, чем в других районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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