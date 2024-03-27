Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

В Кузьминках отмечают новоселье. Москвичи переезжают в новый жилой комплекс, построенный по программе реновации. С владельцами новых квартир на Волгоградском проспекте встретился Сергей Собянин.

Он отметил, что почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации. В общей сложности предстоит расселить 287 домов – это больше, чем в других районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.