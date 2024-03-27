27 марта, 13:45Город
Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 и 14 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за активного таяния льда, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Схемы движения автобусов и электробусов скорректировали у девяти станций МЦД-3 для удобства пассажиров. Об этом рассказал Дептранс.