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Новости

27 марта, 13:45

Город

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 и 14 апреля в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах Москвы из-за активного таяния льда, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Схемы движения автобусов и электробусов скорректировали у девяти станций МЦД-3 для удобства пассажиров. Об этом рассказал Дептранс.

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