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27 марта, 10:15

Новости

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

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Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Более 800 медработников – врачей, медсестер, сотрудников центра медицины катастроф – усилили рабочие смены в столичных клиниках для спасения пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Сотрудников экстренных служб и простых москвичей, которые пришли на помощь, поблагодарил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в московские больницы поступили 94 человека – ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. На месте трагедии работали 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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