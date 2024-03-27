На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Более 800 медработников – врачей, медсестер, сотрудников центра медицины катастроф – усилили рабочие смены в столичных клиниках для спасения пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Сотрудников экстренных служб и простых москвичей, которые пришли на помощь, поблагодарил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в московские больницы поступили 94 человека – ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. На месте трагедии работали 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета.

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