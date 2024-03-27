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27 марта, 09:15

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Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

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На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле", 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии. Отмечается, что более 7,7 тысячи человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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