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Новости

27 марта, 17:30

Экономика

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году

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Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Новости часа: первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин сообщил, что 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона. Совместно с Российскими железными дорогами будет запущено два новых диаметра, которые включают в себя D3 и D4.

Следователи работают на месте обстрела в центре Мелитополя. По версии Следственного комитета РФ, удар был нанесен системой HIMARS, на месте найдены характерные осколки.

В России планируют начать продажу иранских автомобилей Saipa с 1 июня. Таковы данные компании "Бест Моторс".

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