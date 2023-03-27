Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин сообщил, что 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона. Совместно с Российскими железными дорогами будет запущено два новых диаметра, которые включают в себя D3 и D4.

Следователи работают на месте обстрела в центре Мелитополя. По версии Следственного комитета РФ, удар был нанесен системой HIMARS, на месте найдены характерные осколки.

В России планируют начать продажу иранских автомобилей Saipa с 1 июня. Таковы данные компании "Бест Моторс".