Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть столичных театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он отметил, что с 2013 года завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 московских театров.

Также мэр столицы объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.