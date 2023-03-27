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27 марта, 22:15

Культура

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

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Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть столичных театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он отметил, что с 2013 года завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 московских театров.

Также мэр столицы объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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