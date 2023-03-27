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27 марта, 14:15

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Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

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Масштабная реставрация здания Театра Эстрады на Берсеневской набережной завершится уже в этом году. Внутренняя отделка почти готова, сообщил Сергей Собянин.

В помещениях были заменены инженерные коммуникации, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения. После окончания работ технические возможности сцены станут гораздо шире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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