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Уровень преступности в Москве за последние годы снизился вдвое – Собянин
Уровень преступности в Москве за последние годы снизился сразу вдвое. Об этом заявил Сергей Собянин, подчеркнув, что во многом это заслуга войск Нацгвардии России.
27 марта они отмечают свой профессиональный праздник. Военнослужащих поздравили в Музее Победы. Как подчеркнул мэр, каждый день войска Нацгвардии выполняют важнейшие задачи, а также ведут борьбу против преступности, экстремизма, обеспечивают мир и спокойствие в стране.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.