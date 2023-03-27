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Уровень преступности в Москве за последние годы снизился вдвое – Собянин

Уровень преступности в Москве за последние годы снизился вдвое – Собянин

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Уровень преступности в Москве за последние годы снизился сразу вдвое. Об этом заявил Сергей Собянин, подчеркнув, что во многом это заслуга войск Нацгвардии России.

27 марта они отмечают свой профессиональный праздник. Военнослужащих поздравили в Музее Победы. Как подчеркнул мэр, каждый день войска Нацгвардии выполняют важнейшие задачи, а также ведут борьбу против преступности, экстремизма, обеспечивают мир и спокойствие в стране.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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