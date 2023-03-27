Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации Московского государственного Театра Эстрады и поздравил жителей столицы с Всемирным днем театра.

По словам мэра, работы в театре завершатся в этом году. В помещениях были заменены инженерные коммуникации, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения. После окончания работ технические возможности сцены станут гораздо шире.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.