Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он уточнил, что только 30% зданий необходим ремонт.

В Израиле намерены приостановить судебную реформу после массовых протестов. Об этом сообщили в СМИ.

Переобувать автомобили москвичам лучше не раньше 10 апреля. Об этом предупредили синоптики.