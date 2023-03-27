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Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он уточнил, что только 30% зданий необходим ремонт.
В Израиле намерены приостановить судебную реформу после массовых протестов. Об этом сообщили в СМИ.
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