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Политика

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Новости часа: Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Новости часа: первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде

Первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде – Собянин

Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО

Новости часа: украинский Ми-8 сбили в ДНР

Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. По словам мэра, 10 лет назад только четверть театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он уточнил, что только 30% зданий необходим ремонт.

В Израиле намерены приостановить судебную реформу после массовых протестов. Об этом сообщили в СМИ.

Переобувать автомобили москвичам лучше не раньше 10 апреля. Об этом предупредили синоптики.

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