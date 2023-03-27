Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:15

Город

Первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде – Собянин

Первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде – Собянин

Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО

Новости часа: украинский Ми-8 сбили в ДНР

Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

Собянин рассказал о внедрении более 100 инноваций благодаря программам и сервисам Москвы

Новости часа: в ГД работают над законопроектами о наставничестве для трудных подростков

Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Работы по возрождению павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершат в этом году

Первый корпус Инновационного центра электроники в Зеленограде сдан. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

На площадке "МИЭТ" особой экономической зоны "Технополис "Москва" заработают производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальные цеха для тестирования продукции. Второй корпус планируют сдать осенью 2024 года.

А на другой площадке – "Алабушево" – в данный момент взводят комплекс для производства микроэлектроники. Эту стройку намерены завершить к концу 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика