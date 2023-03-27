Первый корпус Инновационного центра электроники сдали в Зеленограде – Собянин

Первый корпус Инновационного центра электроники в Зеленограде сдан. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

На площадке "МИЭТ" особой экономической зоны "Технополис "Москва" заработают производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальные цеха для тестирования продукции. Второй корпус планируют сдать осенью 2024 года.

А на другой площадке – "Алабушево" – в данный момент взводят комплекс для производства микроэлектроники. Эту стройку намерены завершить к концу 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.