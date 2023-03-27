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Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

Собянин рассказал о строящихся и уже готовых новых социальных объектах в ТиНАО

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Еще 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Также в планах – строительство центра реабилитации инвалидов в Троицке. Создается сеть поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи в уже готовых и строящихся районах, отметил мэр.

Большая часть социальных объектов строится за счет инвесторов. Именно здравоохранению в Троицком и Новомосковском административных округах уделяется особое внимание. С 2012 года в округах уже заработали десятки таких учреждений. Среди них – больница в Коммунарке и центр инфекционных болезней в Вороновском, поликлиники и подстанции скорой помощи в ряде поселений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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