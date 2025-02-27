Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

Новости

27 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности культурного центра "Москвич"

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности культурного центра "Москвич"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 февраля

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"

Сергей Собянин открыл Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира – Сергей Собянин

Новости часа: исторический Культурный центр "Москвич" открылся после реконструкции

Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пропускная способность культурного центра "Москвич" после реконструкции увеличилась вдвое, рассказал Сергей Собянин.

Почти 2 тысячи москвичей в январе получили квартиры по реновации, добавили в департаменте городского имущества.

В начале марта в столице будет устойчивая плюсовая температура, утверждают синоптики.

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