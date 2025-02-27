Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности культурного центра "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пропускная способность культурного центра "Москвич" после реконструкции увеличилась вдвое, рассказал Сергей Собянин.

Почти 2 тысячи москвичей в январе получили квартиры по реновации, добавили в департаменте городского имущества.

В начале марта в столице будет устойчивая плюсовая температура, утверждают синоптики.

