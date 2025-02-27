Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 20:45

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 февраля

Новости часа: Собянин сообщил о росте пропускной способности Культурного центра "Москвич"

Сергей Собянин открыл Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира – Сергей Собянин

Новости часа: исторический Культурный центр "Москвич" открылся после реконструкции

Новости часа: Культурный центр "Москвич" в Текстильщиках открыт после обновления

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о более 30 тыс НКО в Москве

Культурный центр "Москвич" открылся на Волгоградском проспекте после большой реконструкции. Зданию более 40 лет, и оно требовало серьезного обновления. Об этом рассказал Сергей Собянин, который побывал на первых занятиях в обновленном пространстве.

По словам мэра, важно было не только сделать его современной площадкой для творчества, но и сохранить исторический вид и атмосферу.

Между тем "радиационная" оттепель пришла в Москву. Так ее называют синоптики, потому что наступает она под действием солнечной радиации на фоне отрицательных температур, когда днем столбик термометров преодолевает отметку 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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