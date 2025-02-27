Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 февраля

Культурный центр "Москвич" открылся на Волгоградском проспекте после большой реконструкции. Зданию более 40 лет, и оно требовало серьезного обновления. Об этом рассказал Сергей Собянин, который побывал на первых занятиях в обновленном пространстве.

По словам мэра, важно было не только сделать его современной площадкой для творчества, но и сохранить исторический вид и атмосферу.



Между тем "радиационная" оттепель пришла в Москву. Так ее называют синоптики, потому что наступает она под действием солнечной радиации на фоне отрицательных температур, когда днем столбик термометров преодолевает отметку 0 градусов.

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