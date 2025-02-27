Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

Новости

27 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о более 30 тыс НКО в Москве

Собянин: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Новости часа: Собянин сообщил об установке приборов наружного освещения в Москве

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: Собянин подвел итоги строительства электродепо в Москве

Новости часа: пять передовых школ будущего появятся в центре Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждая третья НКО в Москве из 30 тысяч является социально-ориентированной. Об этом заявил Сергей Собянин.

Большинство студентов колледжей Москвы начинают работать еще во время учебы, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Около 60 автобусов большого класса запустят при закрытии участка оранжевой линии метро, сообщили в Дептрансе.

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