Новости часа: в Москве работает более 10 тыс социально-ориентированных НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждая третья НКО в Москве из 30 тысяч является социально-ориентированной. Об этом заявил Сергей Собянин.

Большинство студентов колледжей Москвы начинают работать еще во время учебы, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Около 60 автобусов большого класса запустят при закрытии участка оранжевой линии метро, сообщили в Дептрансе.