Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

Новости

27 февраля, 12:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об установке приборов наружного освещения в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об установке приборов наружного освещения в Москве

Новости часа: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: Собянин подвел итоги строительства электродепо в Москве

Новости часа: пять передовых школ будущего появятся в центре Москвы

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что за 14 лет в Москве установили почти 500 тысяч приборов наружного освещения.

65% студентов московских колледжей получают предложения о работе еще во время учебы, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

За год в Москве построили 74 дома по программе реновации, объявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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