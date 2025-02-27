Новости часа: Собянин сообщил об установке приборов наружного освещения в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что за 14 лет в Москве установили почти 500 тысяч приборов наружного освещения.

65% студентов московских колледжей получают предложения о работе еще во время учебы, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

За год в Москве построили 74 дома по программе реновации, объявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.