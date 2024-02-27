27 февраля, 23:55Город
Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Успешное тестирование в столичных больницах прошли более 110 технологических проектов. Это информация Сергея Собянина.
Кроме того, для коммунальных служб города власти города решили закупить более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником.
По словам синоптиков, первые дни марта в Москве будут на 2–4 градуса теплее климатической нормы.