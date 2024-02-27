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27 февраля, 23:55

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Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Новости часа: Собянин заявил о создании 168 тыс рабочих мест в рамках КРТ

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Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

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Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Успешное тестирование в столичных больницах прошли более 110 технологических проектов. Это информация Сергея Собянина.

Кроме того, для коммунальных служб города власти города решили закупить более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником.

По словам синоптиков, первые дни марта в Москве будут на 2–4 градуса теплее климатической нормы.

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