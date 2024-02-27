Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Успешное тестирование в столичных больницах прошли более 110 технологических проектов. Это информация Сергея Собянина.

Кроме того, для коммунальных служб города власти города решили закупить более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Соответствующее распоряжение уже подписано градоначальником.

По словам синоптиков, первые дни марта в Москве будут на 2–4 градуса теплее климатической нормы.