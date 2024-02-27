Новости часа: Собянин заявил о создании 168 тыс рабочих мест в рамках КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 168 тысяч рабочих мест дадут Москве проекты комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Технология инновационного строительства, запатентованная в столице, позволит сократить сроки по возведению недвижимости на 15%. Это информация заммэра города Андрея Бочкарева.

По словам синоптиков, гололедица в Москве сохранится на всю неделю.