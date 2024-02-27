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27 февраля, 22:00

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Новости часа: Собянин заявил о создании 168 тыс рабочих мест в рамках КРТ

Новости часа: Собянин заявил о создании 168 тыс рабочих мест в рамках КРТ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: более 100 разработок протестировали в медучреждениях Москвы с 2020 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 168 тысяч рабочих мест дадут Москве проекты комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Технология инновационного строительства, запатентованная в столице, позволит сократить сроки по возведению недвижимости на 15%. Это информация заммэра города Андрея Бочкарева.

По словам синоптиков, гололедица в Москве сохранится на всю неделю.

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