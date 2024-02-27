Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два проекта комплексного развития территорий реализуют в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для Москвы закупят более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Спецтехнику планируют поставить в рамках офсетного контракта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Промышленный технопарк планируется построить в районе Люблино. Об этом сообщили в Москомархитектуры.