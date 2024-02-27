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Новости

27 февраля, 20:00

Город

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: более 100 разработок протестировали в медучреждениях Москвы с 2020 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два проекта комплексного развития территорий реализуют в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для Москвы закупят более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Спецтехнику планируют поставить в рамках офсетного контракта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Промышленный технопарк планируется построить в районе Люблино. Об этом сообщили в Москомархитектуры.

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