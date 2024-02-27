27 февраля, 20:00Город
Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два проекта комплексного развития территорий реализуют в районах Фили-Давыдково и Тимирязевский. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Для Москвы закупят более 1,5 тысячи электрических коммунальных машин. Спецтехнику планируют поставить в рамках офсетного контракта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Промышленный технопарк планируется построить в районе Люблино. Об этом сообщили в Москомархитектуры.