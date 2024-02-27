Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 114 технологических проектов прошли успешное тестирование в московских больницах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Железнодорожную станцию Москва-Рижская перевели на цифровую систему управления движением. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Первые дни марта в Москве будут на 2–4 градуса теплее климатической нормы. О погодных условиях предупредили синоптики.