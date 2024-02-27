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Новости

Новости

27 февраля, 18:15

Общество

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: более 100 разработок протестировали в медучреждениях Москвы с 2020 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

"Цифра дня": 7%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 114 технологических проектов прошли успешное тестирование в московских больницах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Железнодорожную станцию Москва-Рижская перевели на цифровую систему управления движением. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Первые дни марта в Москве будут на 2–4 градуса теплее климатической нормы. О погодных условиях предупредили синоптики.

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