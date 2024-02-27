27 февраля, 18:00Общество
Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число зарядных станций для электромобилей в Москве увеличат до 30 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Вечером 27 февраля погодные условия в столице могут способствовать образованию гололедицы. В комплексе горхозяйства Москвы просят пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.
Столица увеличила льготу для объектов культуры по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.