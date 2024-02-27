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Новости

27 февраля, 18:00

Общество

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: более 100 разработок протестировали в медучреждениях Москвы с 2020 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

"Цифра дня": 7%

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число зарядных станций для электромобилей в Москве увеличат до 30 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вечером 27 февраля погодные условия в столице могут способствовать образованию гололедицы. В комплексе горхозяйства Москвы просят пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.

Столица увеличила льготу для объектов культуры по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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