Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число зарядных станций для электромобилей в Москве увеличат до 30 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вечером 27 февраля погодные условия в столице могут способствовать образованию гололедицы. В комплексе горхозяйства Москвы просят пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.

Столица увеличила льготу для объектов культуры по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.