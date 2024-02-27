Новости часа: более 100 разработок протестировали в медучреждениях Москвы с 2020 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более сотни отечественных разработок успешно протестировали в московских медучреждениях с 2020 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за оттепели. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Первые дни марта в Москве будут на 2-4 градуса теплее климатической нормы. О погодных условиях предупредили синоптики.