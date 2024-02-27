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Новости

27 февраля, 15:00

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Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

"Цифра дня": 7%

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тысяч зарядок для электромобилей

Собянин: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций, отметил Сергей Собянин. Известно, что в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок.

Около 90 тысяч смен провели московские волонтеры на выставке "Россия". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Более 45 тысяч лифтов в жилых домах заменили по программе капремонта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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