Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, использующихся в больницах и школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций, отметил Сергей Собянин. Известно, что в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок.

Около 90 тысяч смен провели московские волонтеры на выставке "Россия". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Более 45 тысяч лифтов в жилых домах заменили по программе капремонта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.