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Новости

27 февраля, 13:45

Экономика

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

"Цифра дня": 7%

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тысяч зарядок для электромобилей

Собянин: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

Сергей Собянин осмотрел строительство станции метро "ЗИЛ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество маршрутов речного транспорта в Москве увеличится с 2 до 7 к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос более чем на 25%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские дворцы и центры творчества подготовили специальную программу на Масленицу. Об этом сообщил департамент образования.

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