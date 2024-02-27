Новости часа: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество маршрутов речного транспорта в Москве увеличится с 2 до 7 к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос более чем на 25%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские дворцы и центры творчества подготовили специальную программу на Масленицу. Об этом сообщил департамент образования.