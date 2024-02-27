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27 февраля, 13:15

Новости

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Собянин: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

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В столице расширят сеть зарядных станций для электромобилей. Количество таких пунктов в городе вырастет до 30 тысяч – планами в своем личном блоге поделился Сергей Собянин.

Обновление ждет и водный транспорт: к уже двум существующим регулярным маршрутам электросудов, которые ходят по Москве-реке, добавятся еще пять. Это часть масштабной программы, которую реализуют в городе к 2030 году.

Как изменится схема водного транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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