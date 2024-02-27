Новости часа: к 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число зарядных станций для электромобилей в Москве увеличится до 30 тысяч к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 1,5 миллионов квадратов жилья по реновации построят в Москве в 2024 году. Об этом сообщил департамент строительства.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в городе и области до вечера среды, 28 февраля. О погодных условиях предупредили синоптики.