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27 февраля, 08:45

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Собянин: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

Собянин: число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

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Число маршрутов регулярного речного транспорта в Москве увеличится с двух до семи к 2030 году. По расчетам специалистов, в сутки пассажиры будут совершать более 24 тысяч поездок на электросудах. Планами о развитии электрического транспорта в столице поделился в своем личном блоге Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что обновление ждет и прогулочный флот. От дизельных кораблей планируют постепенно избавляться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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