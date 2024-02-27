Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

В Москве во вторник, 27 февраля, отмечают Всемирный день некоммерческих организаций. Каждый день неравнодушные люди оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Сергей Собянин отметил, что в первую очередь НКО поддерживают горожан с инвалидностью, представителей старшего поколения и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Мэрия Москвы, в свою очередь, помогает некоммерческому сектору. Для благотворителей разработан комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки.

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