Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 07:45

Новости

Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

Сергей Собянин осмотрел строительство станции метро "ЗИЛ"

Новости часа: станцию метро "ЗИЛ" достроят до конца года

Собянин рассказал о реновации бывшей промзоны завода ЗИЛ

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

"Мой район. Новости": мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

В Москве во вторник, 27 февраля, отмечают Всемирный день некоммерческих организаций. Каждый день неравнодушные люди оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Сергей Собянин отметил, что в первую очередь НКО поддерживают горожан с инвалидностью, представителей старшего поколения и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Мэрия Москвы, в свою очередь, помогает некоммерческому сектору. Для благотворителей разработан комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика