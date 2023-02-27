Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей открыли в Москве. Он расположен в столичном районе Филевский Парк по адресу Береговой проезд, дом № 8, строение 2. Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова приняли участие в открытии центра.

По словам мэра города, новый центр будет предоставлять не только услуги семьям военнослужащих, но и самим участникам спецоперации. В центре можно получить психологическую и юридическую помощь, также специалисты предложат услуги реабилитации, образования и поиска новой работы.

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