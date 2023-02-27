Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

В Москве заработал Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Его открыли Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в Береговом проезде в здании бывшего колледжа.

Обратиться туда могут абсолютно все категории военнослужащих: мобилизованные, контрактники и добровольцы. Каждому будет назначен персональный координатор, который составит индивидуальную программу адаптации. Кроме того, сотрудники центра подберут подходящие курсы повышения квалификации или переобучения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.