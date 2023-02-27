Транспортно-пересадочный узел "Рижская" станет одним из самых крупных в центре Москвы

Рижский вокзал временно закроется 1 марта. Пространство вокруг вокзала ждет масштабное обновление. Там возводят ТПУ, которое станет одним из самых крупных в центре Москвы.

Специалистам пришлось проделать большую работу, чтобы грамотно вписать транспортный узел в существующую инфраструктуру.

Как сообщил Сергей Собянин, хаб объединит сразу три центральных диаметра – МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две станции метро. Например, с БКЛ можно будет перейти на Калужско-Рижскую линию подземки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.