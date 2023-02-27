Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

В Москве до конца 2023 года завершат строительство сразу несколько современных объектов медицины. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Так, например, пациентов начнут принимать флагманские центры при больницах имени Буянова и Боткина. Еще запустят новый корпус Инфекционной клинической больницы № 1. Кроме того, завершатся работы в подстанции скорой помощи в Щербинке и в около десяти поликлиниках в разных округах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.