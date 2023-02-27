Собянин: в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

Город в 1,5 раза – до 600 миллионов рублей – увеличил финансирование некоммерческих организаций в Москве в 2022 году. В этом году гранты на реализацию полезных для москвичей проектов уже получили 227 НКО. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить до пяти миллионов рублей. А те, что работают от 6 месяцев до года – до 500 тысяч рублей. Как отметил мэр, с помощью грантов будут реализованы 56 молодежных инициатив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.