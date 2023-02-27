Собянин: в 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Город в полтора раза – до 600 миллионов рублей – увеличил финансирование некоммерческих организаций в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить до пяти миллионов рублей. А те, что работают от шести месяцев до года, – до 500 тысяч рублей. Как отметил мэр, с помощью грантов будут реализованы 56 молодежных инициатив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.