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Общество

Собянин: в 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Собянин: в 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

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Город в полтора раза – до 600 миллионов рублей – увеличил финансирование некоммерческих организаций в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

НКО, зарегистрированные более года назад, могут получить до пяти миллионов рублей. А те, что работают от шести месяцев до года, – до 500 тысяч рублей. Как отметил мэр, с помощью грантов будут реализованы 56 молодежных инициатив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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