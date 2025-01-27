Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще четыре поликлиники по новому стандарту открыли в Москве с начала года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Ремонт участка Лефортовского тоннеля на съезде с Русаковской эстакады завершен, сообщили в комплексе городского хозяйства.

График движения поездов на МЦД-3 изменится в феврале, рассказали в департаменте транспорта.

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