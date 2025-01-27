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Новости

Новости

27 января, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Новости часа: за 10 лет в Москве капитально отремонтировали 14,5 тысячи домов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

Новости часа: в Москве с начала года открылось четыре поликлиники по новому стандарту

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

Новости часа: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Мэр Москвы: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще четыре поликлиники по новому стандарту открыли в Москве с начала года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Ремонт участка Лефортовского тоннеля на съезде с Русаковской эстакады завершен, сообщили в комплексе городского хозяйства.

График движения поездов на МЦД-3 изменится в феврале, рассказали в департаменте транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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