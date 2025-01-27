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27 января, 22:15

Новости

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

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На улице Грина в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр. Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, здание построили за два года по просьбам жителей. Центр станет точкой притяжения для более чем 50 тысяч человек.

Центр оборудован всем необходимым для творчества и досуга. В концертном зале на 300 мест установлены профессиональное акустическое оборудование, проекционные системы и декорационные подъемники.

Здание разделено на три зоны – клубную, административную и зрелищную. Благодаря хорошей шумоизоляции одновременно можно проводить концерты и занятия в кружках. Для жителей предусмотрены удобные пешеходные дорожки, парковка, детская площадка и зона отдыха для родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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