В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

На улице Грина в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр. Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, здание построили за два года по просьбам жителей. Центр станет точкой притяжения для более чем 50 тысяч человек.

Центр оборудован всем необходимым для творчества и досуга. В концертном зале на 300 мест установлены профессиональное акустическое оборудование, проекционные системы и декорационные подъемники.

Здание разделено на три зоны – клубную, административную и зрелищную. Благодаря хорошей шумоизоляции одновременно можно проводить концерты и занятия в кружках. Для жителей предусмотрены удобные пешеходные дорожки, парковка, детская площадка и зона отдыха для родителей.

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