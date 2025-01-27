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27 января, 13:45

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Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

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В Санкт-Петербурге 27 января отмечают 81-ю годовщину полного освобождения города (Ленинграда. – Прим. ред.) от фашистской блокады. Всех, кто пережил те страшные дни, поздравил Сергей Собянин.

Как отметил мэр, каждый день этой героической обороны стал олицетворением стойкости, мужества, патриотизма ленинградцев и бойцов Красной армии, символом сплоченности всего народа. Люди находили в себе силы защищать любимый город и поддерживать друг друга, несмотря на постоянные бомбардировки, неимоверные страдания от голода и холода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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